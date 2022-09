OCMW Tongeren sluit overeenkomst af met Track Abilities om iedereen aan job te helpen

“We willen als stadsbestuur ook leefloners met een medisch probleem alle kansen bieden door hen optimaal te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Hiervoor werken we in een pilootproject samen met Track Abilities. De arbeidsdeskundigen van Track Abilities leggen tijdens de begeleiding naar een passende job de focus op talenten en mogelijkheden (en veel minder op beperkingen). Deze positieve aanpak sluit naadloos aan bij de strategie die we hebben uitgetekend binnen het OCMW voor de activering van mensen met een leefloon", zegt schepen van schepen van Sociale Zaken, Jos Schouterden (CD&V).

“Tewerkstelling blijft de belangrijkste pijler voor een goede integratie in de moderne samenleving. Daarom zet het OCMW sterk in op activering. Activeringstrajecten zijn tijds- en arbeidsintensief en vergen een gespecialiseerde aanpak. Track Abilities zal ons ondersteunen in het activeringsverhaal, meer bepaald naar cliënten met een medische problematiek. Via een screening gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onderzoekt Track Abilities welke job het best past bij de cliënt, rekening houdend met de medische achtergrond. Het OCMW-Tongeren heeft daarom een samenwerkingsovereenkomst met Track Abilities afgesloten. Begin augustus is het pilootproject van start gegaan”, voegt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD) toe.

Oplossingsgericht

“We doen aan ‘solution focused coaching’ in plaats van ‘problem focused’. Ziekte of uitval is brute pech en komt altijd ongelegen. Maar eens het er is moeten we vermijden dat ‘werk’ definitief naar het achterplan verdwijnt. Daarom geloven we sterk in vroeginterventie op een informele manier. We gaan steeds uit van de mogelijkheden van de cliënt en niet meer van wat men niet meer kan. De werknemer zit altijd aan het stuur”, besluit Rik Loenders van Track Abilities.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.