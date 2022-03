Nieuwe stadswandeling gidst je langs mooiste plekjes van Tongeren

Genk Last tijdens het sporten? Kniechi­rurg en topdokter Johan Bellemans weet raad in ‘Sportbles­su­res’: “Een boek dat Jan en alleman begrijpt”

‘Sportblessures: alles wat je als sporter moet weten om letsels te voorkomen of te genezen’. Zo heet het nieuwe boek van dokter Johan Bellemans, orthopedisch chirurg in het ZOL in Genk en sinds jaar en dag medisch delegatieleider van de Belgische Olympische ploeg. Bellemans geeft in dit boek uitleg over meer dan 200 blessures, en vooral hoe je ze kan voorkomen.

14:33