Nieuwe ontmoetingsplek in pastorij van Koninksem zoekt frisse ideeën

Borgloon BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Borgloon een belevings­cen­trum rond het graafschap Loon? En zijn de schoolomge­vin­gen er intussen veiliger?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Borgloon, een stad die nog heel wat werk heeft op vlak van fietsveiligheid en zo snel mogelijk een herbestemming zoekt voor het historische klooster Nieuwland.

29 april