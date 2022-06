Nieuwe leidingen op Koninksemsteenweg zorgen voor verkeershinder begin juli

Tongeren Restanten van ingestort Tongers klooster hebben een nieuwe eigenaar: “We creëren hier een woonpro­ject met respect voor historisch erfgoed”

Het kloostergebouw op Plein 17 in Tongeren dat in 2015 bijna volledig instortte, heeft sinds vandaag een nieuwe eigenaar. Projectontwikkelaar Martine Hayen wil er met respect voor het historisch erfgoed en de overblijfselen een kleinschalig woonproject neerplanten. “De volledige onteigeningsprocedure en de verkoop hebben langer geduurd dan gehoopt,” aldus de burgemeester, “Maar we zijn tevreden dat er opnieuw leven komt op Plein 17.”

