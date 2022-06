Nieuwe fototentoonstelling in Gallo-Romeins Museum neemt bezoekers mee naar archeologische sites uit Romeinse tijd

Al vijftien jaar lang legt de Oostenrijkse fotograaf Alfred Seiland de overblijfselen van het voormalige Romeinse Rijk vast. Van de Pont du Gard in Frankrijk over het amfitheater van Pula in Kroatië tot minder bekende plekken in Portugal, Marokko of Albanië. 150 van zijn beste werken worden nu tentoongesteld in het Gallo-Romeins Museum, vergezeld door videoreportages die de fotograaf aan het werk tonen.

Volledig scherm Alfred Seiland. © Alfred Seiland

Het museum geeft bij elke foto bovendien informatie over de Romeinse cultuur en geschiedenis. Het zet bezoekers ook aan om even stil te staan bij het belang van erfgoed. De expositie is bedoeld voor een breed publiek en is ook aantrekkelijk voor families met kinderen. Met het spel ‘Zoom In’ kunnen ze samen met hun (groot)ouders de kleurrijke beelden ontdekken en vrijuit becommentariëren.

Beste van twee werelden

An Christiaens, schepen van Cultuur: “Deze tentoonstelling combineert het beste van twee werelden. Ze is er zowel voor mensen met interesse in geschiedenis als voor fotografieliefhebbers. Een belangrijke doelgroep zijn families met kinderen. Het Gallo-Romeins Museum zorgt ervoor dat zij de kleurrijke foto’s van Alfred Seiland op een speelse manier kunnen exploreren en zo heel wat opsteken over de Romeinen", besluit An Christiaens (CD&V), schepen van Cultuur.

De fototentoonstelling loopt van morgen, 4 juni, tot en met 15 januari 2023. Meer info vind je via www.galloromeinsmuseum.be.

Volledig scherm Alfred Seiland stelt 150 van zijn beste werken tentoon in het Gallo-Romeins Museum © Alfred Seiland