Nieuwe fietsbrug verbindt fietsknooppunten in Lauw

Veertien meter lang, vier meter breed en volledig uit kunststof vervaardigd: de nieuwe brug van bijna 152.000 euro werd gisteren in één keer over de Jeker geplaatst zodat fietsers en voetgangers binnenkort weer veilig kunnen oversteken. “Na een controle bleek dat de brug tussen de Daalmolenweg en Daalbroek onstabiel en aan vervanging toe was. Midden juni zullen ook de resterende omgevingswerken klaar zijn en kan de brug opengesteld worden”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD).

“In 2018 hebben we een gelijkaardige brug uit composiet geplaatst tussen de Dreef en de Keerstraat. Deze was met zijn 17 meter lengte de langste van België. Nu plaatsen we er eentje van 14 meter lang in Lauw”, voegt Jeannine Vanvinckenroye (Open VLD), schepen van Openbare Werken, toe. “Een composieten fietsbrug heeft voordelen ten opzichte van een houten of stalen fietsersbrug: ze is namelijk onderhoudsvrij, kan makkelijk geplaatst worden en is bovendien ongevoelig voor dooizout of roest.”