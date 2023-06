Nieuw Limburgs radiostation ‘Ludo’ sinds 1 juni te horen: “Met veel aandacht voor de grootste stemmen van Vlaanderen en Limburg”

Brand breekt uit in grootkeu­ken van Hogeschool PXL Hasselt: “Vandaag barbecue op het menu!”

In de catering van Hogeschool PXL is er donderdag in de vroege ochtend een brand uitgebroken. De brand veroorzaakte veel materiële schade in de keuken, maar de rest van het gebouw bleef gevrijwaard. Toch zullen de studenten geen hinder ondervinden: “We hebben snel geanticipeerd en schakelen over naar barbecue vanmiddag. We maken dus van een nood een deugd en de zon is vandaag ook van de partij.”