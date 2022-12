Nieuw fietspad moet Tongerse binnenstad verbinden met Kevie

“We hechten veel belang aan verkeersveiligheid in onze stad. Met de aanleg van dit fietspad zetten we in op een meer veilige en vlotte verbinding tussen het stadscentrum en de Kevie”, burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Het fietspad sluit aan op de fietsbrug en het fietspad dat door de volkstuintjes loopt. Voor de zwakke weggebruiker willen we extra inspanningen leveren. Wij stimuleren het gebruik van de fiets, zeker voor korte verplaatsingen. Daarom is het essentieel dat woon-werkverkeer, de verplaatsingen naar school en de vrijetijdsverplaatsingen vlot en veilig kunnen verlopen.”