Nieuw digipunt opent in kringloopwinkel Reset in Tongeren

“De digitale kloof wordt alsmaar groter en dat probleem willen we in Tongeren bij de wortels aanpakken,” zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Daarom richten we meerdere digipunten op. Er is er al eentje in ons dienstencentrum De Piepel, een in het buurthuis op Paspoel en één in de Nieuwe Volksbond. Nu komt er eentje bij in Kringloopwinkel Reset Tongeren. Op die manier zijn de digipunten in meerdere buurten aanwezig en laagdrempelig bereikbaar.”