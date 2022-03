Nederlands minister doet inspiratie op in Tongeren: “Vuilvangen halen hier jaarlijks 18.000 ton afval uit Jeker”

TongerenHoog bezoek in Tongeren deze week, want Nederlands minister Sigrid Kaag (D66) kwam er op werkbezoek. Ze werd door schepen van Milieu Patrick Jans (Open VLD) ontvangen en tot aan de Jeker geleid, waar twee vuilvangen sinds 2020 jaarlijks tonnen afval uit het water halen. “Een interessant idee", vond Kaag.

Wat begon als een innovatief idee, is in Vlaanderen intussen een beproefd concept. In 2020 plaatste de VMM in het kader van het LIVES-project twee vuilvangen in de Jeker die door Tongeren stroomt. Een vuilvang is een barrière die het drijvend vuil - en dan vooral zwerfvuil zoals blikjes en verpakkingsmateriaal - tegenhoudt. Op geregelde tijdstippen wordt die leeggemaakt en wordt al het vuil geïnventariseerd om na te gaan of de ‘eigenaars’ kunnen worden opgespoord en eventueel beboet.

Later volgden nog vijf andere in het Maasbekken, in Pelt en Maaseik. “En intussen zijn er ook al enkele geplaatst buiten het LIVES-project omdat ze bewezen hebben doeltreffend te zijn", klinkt het bij de VMM. “In Tongeren vangen de twee eenvoudige constructies meer dan 18.000 ton drijvend afval per jaar. En dat terwijl het maken en het plaatsen van zo'n vuilvang slechts 1.500 euro kost.”

Schepen van Milieu Patrick Jans (Open VLD) en minister Sigrid Kaag (D66).

“Een creatieve oplossing voor een probleem dat verder reikt dan stads-, provincie- of landsgrenzen”, omschrijft minister Kaag de vuilvang. “Er wordt vaak met het vingertje gewezen naar anderen die onze waterlopen vervuild zouden hebben, maar eigenlijk is het een probleem van overal”, bevestigt Tongers schepen van Milieu Patrick Jans (Open VLD).

Kennis uitwisselen

“Daarom is het net zo belangrijk om samen te werken en eens bij elkaar te gaan kijken wat er nog mogelijk is", klinkt het. Het LIVES-project is dan ook grensoverschrijdend en brengt verschillende partners uit de volledige Euregio Maas-Rijn samen om ideeën, kennis en ervaring uit te wisselen om de waterlopen afvalvrij te krijgen.

“In Tongeren willen we in de toekomst sterk inzetten op sensibiliseren, preventie en handhaving", gaat schepen Jans verder. “Onze ‘mooimakers’ die de stad al jaren proberen proper te houden moeten soms echt dweilen met de kraan open. Ze ruimen een straat op en dag later ligt het er opnieuw vol met blikjes en afval. Daarom is het belangrijk om de vervuiling bij de wortels, de vervuiler zelf, aan te pakken.”

Nederlandse minister Kaag bezoekt een vuilvang in Tongeren.

Vuilvangen zijn inderdaad geen wondermiddel die de problematiek rond vervuilde waterwegen zomaar kunnen oplossen. Enkel het vuil dat aan de oppervlakte drijft en groot genoeg is om door de barrière tegengehouden te worden, wordt uit de Jeker gehaald. Kleinere partikels blijven niet altijd aan oppervlakte, maar zweven onder de barrière door. En heel zware afvalelementen belanden onmiddellijk op de bodem.

Mentaliteitswijziging

“Het belang van propere rivieren kan niet worden onderschat", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Ze zijn een bron van leven en een toevluchtsoord voor ons allen bij warm weer. Via de vuilvangen hebben we al serieuze stappen voorwaarts gezet om het water van het Maasbekken opnieuw schoon te maken, maar om het probleem bij de bron aan te pakken is inderdaad een mentaliteitswijziging nodig", besluit Demir.

Volledig scherm Nederlandse minister Kaag bezoekt een vuilvang in Tongeren. © Mine Dalemans

Volledig scherm Nederlandse minister Kaag bezoekt een vuilvang in Tongeren. © Mine Dalemans