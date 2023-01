Nachtelijke rooftocht van twintiger eindigt met 18 maanden cel: “Hij heeft geen enkel schuldinzicht”

TongerenEen 29-jarige man uit Anderlecht pleegde in één nacht zes inbraken in Tongeren. Hij stapte met de gestolen spullen van zijn rooftocht op de trein, maar liep daardoor tegen de lamp en krijgt nu 18 maanden cel.

In de nacht van 19 op 20 september trok de in Anderlecht verblijvende Albanees S. (29) naar Tongeren voor een rooftocht waarbij hij zes inbraken pleegde in verschillende woningen en handelszaken in Tongeren. Zo drong de twintiger via een raam binnen in een frituur in Tongeren. Hij forceerde de kassa en vluchtte weg met geld en een laptop. Nadien pleegde hij nieuwe diefstallen in een winkel, een garage, enkele woningen en een fietsenzaak. Hij stal onder meer enkele fietsen, tablets, kleding en 5.000 euro cash geld.

In het station van Brussel-Zuid werd S. met verschillende gestolen spullen opgepakt, nadat een conducteur verdachte handelingen van de twintiger had opgemerkt. De gestolen fietsen, laptops en zakken met kledij die S. had meegezeuld, liet de twintiger ook onbeheerd achter op de trein. “De man verblijft illegaal in België en trekt zich niets aan van de regels hier. Hij heeft geen enkel schuldinzicht”, benadrukte de aanklager, die een celstraf van 18 maanden vorderde.

Drankprobleem

“Hij heeft die diefstallen gepleegd omdat hij een drankprobleem heeft en onder invloed was”, pleitte zijn advocaat. “Hij is illegaal in België, heeft geen inkomsten en gaat bijgevolg stelen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het heeft weinig zin om hem maanden in de gevangenis te stoppen, want dat zal niet veel veranderen aan zijn mentaliteit.”

De strafrechtbank veroordeelde S. tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro. Uitstel van straf kreeg hij niet. “Beklaagde voerde een rooftocht uit door in amper een nacht tijd verschillende diefstallen te plegen. Hij streefde daarbij naar louter winstbejag.”

