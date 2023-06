Na 11 jaar wachten en grondige renovatie kan Tongenaar opnieuw in stadhuis terecht: “De renovatie was broodnodig. Het is zelfs straf dat niemand toen door de vloer is gezakt”

“Eerlijk? Buitenlan­ders staan meer open voor onze wijnen dan de Belgen”: op bezoek in Ge­noels-Elderen, het meest noordelij­ke wijnkas­teel van Europa

Een prachtige rozentuin met honderden struiken, wijnstokken zo ver het oog reikt en eeuwenoude bomen die over een romantisch gangpad schommelen: tussen dit zuiders ogende landschap en deze snikhete temperaturen is het moeilijk te geloven dat we ons aan het meest noordelijke wijnkasteel van Europa bevinden, het wijnkasteel van Genoels-Elderen in Riemst. “Dertig jaar geleden geloofde niemand dat je hier een mooi glas wijn kon maken. Maar kijk, vandaag hebben heel wat wijngaarden ons voorbeeld gevolgd.”