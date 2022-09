MoMeNT brengt kleuters en senioren samen met ‘Zullen we samen…’

Bilzen Atheneum Martinus Bilzen stimuleert jongeren om duurzaam naar school te komen

Van maandag 12 tot en met dinsdag 27 september loopt in het Atheneum Martinus Bilzen het project ‘Futureproof on the move’. Dit project hangt samen met de ‘Week van de Mobiliteit’ en het WK Wielrennen en focust erop dat leerlingen samenwerken en duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

6 september