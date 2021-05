Misnoegde zonnepanelen-eigenaar (42) voor rechter na dreigmail aan minister Zuhal Demir: “Ik kon er niet meer van slapen”

Genk/Tongeren Zware werkstraf voor Genkenaar die in mail naar minister Zuhal Demir dreigt haar “te zullen verkrach­ten”

22 januari De 24-jarige Genkenaar die op 16 november vorig jaar een schokkende mail had gestuurd naar Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA), waarin hij onder meer dreigde haar te zullen verkrachten, is daarvoor veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. “Hallucinant hoe deze man een vrouw het zwijgen wilde opleggen”, klonk het in een eerste reactie.