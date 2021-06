Misnoegde zonnepanelen-eigenaar (42) krijgt opschorting van straf na dreigmail aan minister Demir: “Slachtoffer van lichtzinnige belofte van de overheid”

De veertiger had voor de strafrechtbank in Tongeren onmiddellijk toegegeven dat hij een grote fout had gemaakt door op 2 maart een dreigmail naar minister Zuhal Demir te sturen. In de mail, die net op de verjaardag van de minister om 22.16 uur in haar mailbox verscheen, had hij Zuhal Demir zelf beledigd en er ook mee gedreigd haar hele gezin kapot te maken. De Oost-Vlaming bekende dat hij dat had gedaan omdat hij boos en gefrustreerd was geweest door de vernietiging van het principe van de terugdraaiende teller voor zijn zonnepanelen, die hij in 2018 op aanraden van een collega had geplaatst.