Minibib in Huis Theelen loodst lezende Tongenaren door renovatiewerken in bibliotheek

TongerenNa de grote verhuis van boeken, starten deze week in de bibliotheek van Tongeren renovatiewerken. Wie toch een boek wilt lenen, kan vanaf nu terecht in de minibib in Huis Theelen.

“Omdat we ook in volle verbouwing bereikbaar willen blijven voor onze leners, openen we een minibib in Huis Theelen. Je kan daar terecht voor een klein aanbod boeken, strips en ander uitleenmateriaal. Het betreft een actuele collectie van 3.000 werken uit 2021 en 2022 en een verzameling populaire boeken en bestsellers. Er is ook een kleine zithoek met kranten en tijdschriften”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD). “Aan leners die alsnog op een ruimere collectie willen terugvallen, bieden we een (gratis) pakketservice aan, in samenwerking met de bibliotheek van Borgloon. Bovendien blijft de e-boekencollectie van de bibliotheek altijd beschikbaar.”

Activiteiten

Ook de activiteitenwerking van de bibliotheek zal waar mogelijk blijven doorlopen. “Vanaf 1 augustus kunnen jonge kinderen en hun familie deelnemen aan Schatten van Vlieg, een zomerse zoektocht die start aan Huis Theelen en vervolgens loopt doorheen de stad. Tijdens deze zoektocht maakt Vlieg kinderen spelenderwijs bewust van geuren en koppelt hier doe-opdrachtjes aan. Niet alleen de bibliotheek organiseert trouwens een schattenjacht want Vlieg verstopt maar liefst drie schatten in Tongeren: ook in het Gallo-Romeins Museum en de Moerenpoort (Toerisme Tongeren). Plezier verzekerd dus”, zegt schepen van Cultuur An Christiaens (CD&V).

Het inleveren van materialen blijft tijdens de volledige sluitingsperiode van de bib ook mogelijk via de inleverbus aan de achterzijde van de Velinx. Bovendien kunnen klanten rekenen op een extra lange uitleentermijn van 8 weken. Wie wilt weten of bepaald boek aanwezig is in de minibib, moet contact opnemen met de medewerkers van de bib op het nummer 012/800.060 of via e-mail naar bibliotheek@stadtongeren.be. Een pakketje aanvragen uit de bib van Borgloon, kan via deze link.

Voor meer info over de e-boekendienst van de bibliotheek, het activiteitenaanbod of andere kan je terecht op deze link.

