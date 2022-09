Man (48) snijdt schoonmoeder met mes in de keel en schiet haar met kruisboog in de arm voor de ogen van zijn zoontje (11): ruim 68.700 euro schadevergoeding

Limburg Michel Dylst vraagt geld aan ex-mijnwer­kers vanuit de gevangenis: “Hij heeft geen zwijg­plicht, dus dat mag”

“Nu heb ik u nodig!”, zo staat er in de recente mail van vzw KS Vriendenkring. Michel Dylst zélf vraagt er in eigen naam aan de achterban om geld te storten, en dat terwijl er een gerechtelijk onderzoek loopt over het mogelijk verduisteren van 1 miljoen euro. Dylst zit zelfs nog steeds in de cel. “Maar hij heeft geen zwijgplicht, dus hij mag anderen een volmacht geven om in zijn naam te communiceren", zegt de advocaat van Dylst.

