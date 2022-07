Man (30) dringt ’s nachts binnen in kamers van minderjarige meisjes op internaat: “ik was van de wereld”

E. (30) gaf toe dat hij met een drugsverslaving kampte. “Sinds mijn relatiebreuk in 2019 heeft de drugsverslaving die ik vroeger had weer de kop opgestoken,” gaf de man voor de strafrechtbank in Tongeren toe. Ook in de de nacht van 10 op 11 juni, toen hij binnendrong in het internaat van een school uit Tongeren, had hij speed genomen. De dertiger wandelde naar eigen zeggen binnen via de schuifdeuren van de school en opende ‘s nachts enkele kamerdeuren van minderjarige meisjes met de melding dat hij op zoek was naar zijn ex-vriendin. “Ik was toen redelijk van de wereld maar ik ben daar niet opzettelijk binnen gegaan voor die meisjes,” beschreef E. zelf. “Ik ben twee kamers binnengelopen. Een drietal meisjes zijn schreeuwend de gang opgelopen. Een begeleider riep dat ik moest weggaan. Daarna ben ik buiten op de trap gaan zitten omdat ik wist dat ik fout bezig was.”