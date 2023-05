Limburgse dj Thierry Von der Warth verwerkt het overlijden van zijn vader in ‘Chasing Time’: “Maak tijd voor de mensen die je graag zien”

TV STREAMING­TIP. ‘Ex on the Beach: Double Dutch S9’: de exen spoelen weer aan

We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf vandaag keert onze favoriete natuurdocumentaire weer terug op de buis. Acht sexy singles trekken voor het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ naar Gran Canaria, voor wat dé vakantie van hun leven moet worden. Maar nét wanneer de vonken ervan af vliegen, komt er onverwacht bezoek van hun exen...