Leegstaand shoppingcenter Julianus wordt gezondheidscampus: “Naast de oudste stad worden we nu de gezondste van België”

“Een hub van ziekenhuis AZ Vesalius, oogartsen, apothekers, opticiens, dieetwinkels,... De Julianussite gaat voortaan nuttig ingevuld worden als gloednieuwe gezondheidscampus”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Het ging al langer niet goed met het shoppingcenter en de hoge leegstandcijfers in de stad baarden iedereen zorgen. In samenspraak met de eigenaar van de site, Valéry Autin, en met hulp van POM Limburg zijn we gaan kijken naar nieuwe ideeën om die retailfunctie om te zetten in iets anders. En omdat we naast de oudste stad van België, ook de gezondste stad willen zijn, gaan we volop voor een gloednieuwe gezondheidscampus.”