Koppel witte knobbelzwanen zwemt voortaan in vijver van de Motten

“Twee jaar geleden lieten we twee zwarte zwanen vrij in het park”, zegt Patrick Jans (Open Vld), schepen van Milieu. “Helaas werd één van de twee zwanen gedood door Canadese ganzen. Vorig jaar hebben medewerkers van het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen de Canadese ganzen kunnen vangen. Dit keer kozen we voor een koppel witte knobbelzwanen. Deze soort is inheems, groter, fysiek sterker en territorialer dan de zwarte zwaan. De witte zwaan is dus in staat om Canadese ganzen te verjagen.”