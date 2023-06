Koningin Mathilde komt naar Kroningsfeesten

Bestuurder (36) weigert speeksel­test en bloedproef: rijbewijs ingetrok­ken

In de Groenstraat in Hoeselt is maandagavond een voertuig gecontroleerd in het kader van de zomer-BOB-campagne. De bestuurder weigerde evenwel een speekselcontrole af te leggen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.