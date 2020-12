Kliminstructeur voor rechter nadat Sieb (14) dodelijke val maakt tijdens schooluitstap: “Zo’n mooie gast, ik kan maar niet begrijpen wat er gebeurd is”

Tongeren Man (47) valt huisgenoot in zijn slaap aan met broodmes: “Ik wilde hem eigenlijk een paar meppen geven”

26 november Een 47-jarige man uit Tongeren kijkt op tegen een celstraf van 18 maanden omdat hij op 21 april zijn huisgenoot in zijn slaap aanviel met een mes. Het slachtoffer liep een snijwonde aan het hoofd op en werd ook tweemaal gestoken in zijn been. “Hij had me zwaar beledigd en ik wilde hem eigenlijk een paar meppen geven.”