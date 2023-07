KIJK. Kroningsfeesten in Tongeren: hemelse gezangen door de stad en veel bezoekers

‘Haast je. Niet. Haspengouw' moet toeristen prachtige Zuid-Limburgse zomer bezorgen

Vier Haspengouwse gemeenten slaan deze zomer de handen in elkaar om toeristen te verwennen met al het moois dat er te ontdekken valt. De promocampagne ‘Haast je. Niet. Haspengouw’ zet de troeven van de streek in de kijker via billboards. Tegelijkertijd liep er een actie op Facebook en Instagram. Eén winnaar gaat met een cadeaucheque voor een weekendje Haspengouw naar huis.