Kersverse ouders kunnen geboorte voortaan aangeven in AZ Vesalius

Elke maandag en donderdag zal er voortaan tussen 10 en 12 uur een medewerker van de dienst burgerlijke stand achter het nieuwe geboorteloket in het AZ Vesalius zitten. “Op die manier moet je niet meer naar het administratief centrum komen in een periode waarin zowel ouders als kindjes alle rust kunnen gebruiken", zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld).

Op afspraak

“Het geboorteloket bevindt zich zelfs op de afdeling materniteit. Zo maken we de aangifte van een pasgeboren baby heel toegankelijk", vult Nathalie Minten, diensthoofd gynaecologie, aan. Ook Patrick Bollen, diensthoofd pediatrie, is enthousiast: “We zijn erg blij over deze samenwerking met de stad. We willen onze patiënten zo goed mogelijk ondersteunen op alle gebieden. Dat gaat veel verder dan enkel medische zorg. Dat ouders hun baby vanaf nu ook in ons ziekenhuis kunnen aangeven, is een meerwaarde.”