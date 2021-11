Kaat (22) die duizenden dromenvangers voor zieke kinderen maakte, verongelukt in Duitsland

Borgloon/Tongeren Middelbare school Viio sluit acht dagen de deuren: “Te weinig leerkrach­ten om nog fysiek les te kunnen geven”

1.500 leerlingen van middelbare school Viio in Borgloon en Tongeren krijgen vanaf morgen afstandsonderwijs. Verschillende leerkrachten zijn in quarantaine, besmet met het coronavirus of ziek waardoor fysiek lesgeven niet mogelijk is. “Vanmorgen zaten er 16 klassen in de studie", zegt directeur Guy Voets.

23 november