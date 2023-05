Jonge drugsrunner uit Tongeren krijgt celstraf van 15 maanden: “Heroïne is een pest in de samenleving”

Heers viert bloemen­pracht tijdens Klaprozen en akkerbloe­men­fes­ti­val op 11 juni

Wat is er mooier dan velden vol prachtig bloeiende akkerbloemen? Dat denken ze in Heers ook en daarom vieren ze op zondag 11 juni opnieuw het Klaprozen- en akkerbloemenfestival. De Herkenrodehoeve, de Michaelhoeve, Domein Marsnil en de Smishoeve zwaaien die dag van 11 tot 18 uur hun poorten open voor een gezellig terrasje met streekspecialiteiten. Kinderen kunnen zweven er op een vliegend tapijt, klimmen op een hooiberg of maken een ritje maken op de rug van een echt boerenpaard.