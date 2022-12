Jessa Ziekenhuis en az Vesalius onderzoeken intensere samenwerkingsmogelijkheden

Hasselt/TongerenHet Jessa Ziekenhuis in Hasselt en az Vesalius in Tongeren en Bilzen onderzoeken sinds kort of een duurzame intensere samenwerkingsvorm mogelijk is. Die intentie vloeit voort uit de gedeelde overtuiging dat intense samenwerking nodig is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de zorgnood in onze regio.