Jager toont in Tongeren waar hij stond toen hij Ken doodschoot

TongerenIn Rutten vond dinsdagavond laat de wedersamenstelling plaats in het moordonderzoek op Ken Moons. Verdachte B.F. uit Rijkevorsel toonde er waar hij op het pad stond toen hij het schot loste. De man zit al een tijd in de cel en verklaart sindsdien steeds op een haas te hebben geschoten. Toch werkte hij niet altijd even vlot mee tijdens het onderzoek.

Half december werd metaaldetectorist Ken Moons levenloos teruggevonden op een akker in Rutten. De dertiger werd doodgeschoten en jager B.F. uit Rijkevorsel werd aangehouden op verdenking van doodslag. Hij bekende ook te hebben geschoten, maar zei dat hij niet wist dat hij iemand had geraakt. Het onderzoek naar de feiten is volop bezig, maar verloopt niet zo vlot. Mede door B.F. zelf, die niet altijd even duidelijke verklaringen aflegde.

Uit gerechtelijke bronnen blijkt dat de man wel degelijk ernstige jachtinbreuken beging. Zo schoot hij in het donker en werd het dodelijk schot die avond tussen 21 en 21.30 uur gelost. Hij maakte daarbij gebruik van een warmterichtkijker, volstrekt verboden in ons land. Binnen het jagerswereldje is het geen geheim dat nachtkijkers al eens worden ingezet.

Maar het gebruik van die nachtkijker vertelde B.F. in eerste instantie niet bij zijn eerste verhoor. Pas bij de huiszoeking na dat verhoor, en toen speurders hem daarmee confronteerden, gaf hij toe dat te hebben geïnstalleerd. Waarom hij die info achterhield, is niet meteen duidelijk.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ken Moons. © RV

Meerdere verklaringen

Een tweede belangrijk punt is de locatie van waar het schot gelost werd. Dat hij bovenaan de akker stond op een wegje, staat vast. Maar van waar exact, en dus vanuit welke hoek, hij het schot loste, is minder duidelijk. Bij het eerste verhoor gaf hij één verklaring, om bij een tweede verhoor een andere verklaring af te leggen. Bij een derde verhoor sprong hij terug naar zijn eerste verklaring, wat uiteindelijk weinig klaarheid schept.

De exacte locatie van schieten is echter cruciaal, omdat B.F. vanuit bepaalde hoeken Ken onmogelijk kon zien door de aanwezige begroeien en gewassen. Dat werd ook bij de wedersamenstelling getoond. Op andere plaatsen is het veld wel open en zag hij Ken mogelijk wel. Zolang die exacte locatie niet wordt afgeklopt, kan ook het ballistisch onderzoek niet degelijk worden afgerond. Wat vast staat is dat de kogel de metaaldetectorist recht in het hart raakte, en dat hij op slag dood was. In welke mate de reconstructie meteen duidelijkheid gaf, is nog niet duidelijk.

In beroep

B.F. blijft sindsdien in de cel. Zo was er teveel risico dat hij op eigen houtje ter plaatse zou kunnen gaan en zo het meest gunstige scenario kon kiezen. Volgens de jager zelf was het een routineschot zoals hij vaker deed en zou hij zich daarom niet perfect herinneren waar hij exact stond.

“We gaan in elk geval in beroep tegen de beslissing van de raadkamer om hem langer vast te houden”, zei advocaat Philip Daeninck daar eerder over. “Ik vind niet dat mijn cliënt langer in de cel moet blijven. Hij bekent te hebben geschoten, maar nooit de intentie te hebben gehad om iemand te raken of te doden. Gevaar op vluchten is er ook absoluut niet.” Na het beroep beslist de kamer van inbeschuldigingstelling binnen twee weken opnieuw over de aanhouding.

Inmiddels heeft de jager al vijf verhoren achter de rug, uitzonderlijk veel in amper één maand tijd.