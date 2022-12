Jager schoot met illegale nachtkijker, slachtoffer Ken (31) was op slag dood

Sint-Truiden Vlaamse overheid investeert 1 miljoen euro in sportsite Hemelrijk

Vlaams minister Ben Weyts investeert 1.026.000 euro in Hemelrijk, de toekomstige polyvalente site met ruimte voor verenigingen, sportclubs en buurtactiviteiten in Brustem. In juni van dit jaar kondigde het stadsbestuur van Sint-Truiden grote plannen aan voor de site.

