Italië proeven in hartje Tongeren, het grootste kinderpark van Vlaanderen én met je kleuter naar het ‘Teddybeerhospitaal': dit zijn de Limburgse weekendtips

LimburgDit weekend valt er weer heel wat te beleven in Limburg. Wij lijstten hieronder de weekendtips op voor 14 en 15 mei. Dit keer moet je in Maaseik, Hasselt, Lanaken of Tongeren zijn! Smakelijk!

Lanaken: Opening Kanaalbar in Gellik

Volledig scherm De Kanaalbar met knappe zelfgemaakte tafels. © Kanaalbar

Op zondag 15 mei opent de Kanaalbar in Gellik weer. De openluchtbar aan het Albertkanaal bleek een groot succes in 2021, en de uitbaters gaan voor een heropening. “Zondag zullen de burgemeesters van Zutendaal, Lanaken én Bilzen langskomen, want de Kanaalbar grenst aan die drie gemeenten. Van 14 tot 17 uur is er dan nog kinderanimatie en speelt er een dj loungemuziek. We breiden ons aanbod dit jaar ook uit met extra streekbieren en een foodtruck met frietjes, hamburgers en pizza’s.”

De Kanaalbar zal gedurende dezomer alle dagen open zijn van 11 tot 23 uur, als het weer het toelaat. Er is ook een speeltuintje, zodat zelfs de allerkleinsten zich kunnen amuseren.

Tongeren: Ciao Tongeren

Volledig scherm Ciao Tongeren in een vorige editie. (archiefbeeld) © TONY VAN GALEN

Dit weekend keren de nazaten van Julius Caesar een klein beetje terug naar Tongeren, want zondag wordt de Grote Markt omgedoopt naar een Italiaans feestje. ‘Ciao Tongeren’ is een evenement waar Italië centraal staat in hartje Tongeren. In de schaduw van de O.L.V.-basiliek geniet je van alles wat Italië je te bieden heeft: de ‘cucina’ van ‘la mama’, charmante Italiaanse standhouders, sfeervolle bands en originele straatacts. Het event loop van 13 tot 18 uur en is gratis te bezoeken.

Houthalen-Helchteren: Opendeurdag brandweer Helchteren

Volledig scherm Ter illustratie. © Mine Dalemans

De brandweerkazerne van Helchteren eens met je eigen ogen aan de binnenzijde zien? Dan is zondag 15 mei uw moment. Je kan er alle brandweervoertuigen, brandweermaterieel en -uitrusting, de ziekenwagen met medische uitrusting en militaire blusvoertuigen bewonderen. Je krijgt ook brandpreventie-advies en er zijn doorlopend demo’s.

Om 10.30 uur worden gevaren van een frietketelbrand getoond, om 11.30 uur de bevrijding van een voertuig en om 13 uur klaart men de klus met gevaarlijke stoffen. Om 15 uur volgt weer een bevrijding en om 17 uur sluit men af met een laatste frietketelbranddemo.

Hasselt: Teddybeer hospitaal in Salvator

Volledig scherm De teddybear Hospitaal. © Jessa Ziekenhuis

In Hasselt kan je zaterdag met je pagadder naar het ‘Teddybear hospitaal’ in het Salvatorziekenhuis. Gedurende een klein uurtje kunnen kinderen met hun knuffel mee één van de ‘teddybeerdokters’. Ze komen spelenderwijs in aanraking met verschillende aspecten van het ziekenhuis, zoals het doktersconsult, de apotheek, het operatiekwartier en de röntgenafdeling. Al deze fictieve ‘stations’ bevinden zich in één en dezelfde ruimte. Omdat de meegebrachte knuffel de patiënt is in dit verhaal, hebben de kinderen volledig zelf in de hand wat er gebeurt.

Het concept is vooral gericht op kleuters van 4 tot en met 6 jaar. Inschrijven is verplicht en kan via deze link, ook te vinden via het Facebookevenement.

Maaseik: Grootste kinderpark van Vlaanderen opent de deuren

Volledig scherm Beverland in Maaseik opent zaterdag de deuren. © Karolien Coenen

In Maaseik opent zaterdag de grootste speeltuin van Vlaanderen de deuren. Beverland ligt in vroegere schaatshal en kent een oppervlakte van maar liefst 16.000 m2 vol met speeltuigen, attracties en trampolines. Er zijn een pak klassieke speeltoestellen, maar ook een zestal mechanische attracties zoals botsauto’s, een draaimolen en de butterfly. Dat is een boomstam waar je met twee personen in kunt zitten. Je wordt omhoog getrokken en je schiet los. Bij de sweeper moeten de kinderen hun evenwicht bewaren terwijl ze onderuit worden gehaald door twee plastic baren.

Zaterdag opent het park om 10 uur. Zondag is het van 10 tot 19 uur open, en door de week op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. In vakanties is het elke dag open. De kinderen betalen 12,50 euro inkom, begeleiders of ouders mogen gratis binnen.