IN BEELD. Tongerse kinderen fleuren centrum op met moswanden

Herstappe 82 lege vaten aangetrof­fen in Herstappe

Op de Maasgatstraat en de Keyberstraat in Herstappe werden zaterdagochtend 82 lege vaten gevonden. De politie Tongeren/Herstappe trof 65 van de vaten aan in de berm, en 17 exemplaren in de Ezelsbeek.

15 augustus