IN BEELD. Tongerse basiliek is na anderhalf jaar uit de steigers: “De openstelling voor de toren voorzien we in september 2023”

Een zelfgeko­zen nummer spelen op de stadsbei­aard? 10 kandidaten kunnen stoomcur­sus krijgen: “Je hebt best geen hoogte­vrees”

Stadsbeiaardiers An Lommelen en Wim Van Den Broeck zoeken tien Genkenaars die een zelfgekozen melodie willen spelen op de beiaard in de Sint-Martinustoren. “We repeteren deze zomer voor het grote moment in september”, zegt An.