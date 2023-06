IN BEELD. Hangende tuin met honderden bloemen en gouden palmen siert Onze-Lieve-Vrouwebasiliek voor Kroningsfeesten

Weerspanni­ge wildcros­ser met stalen pinnen aan motorfiets krijgt celstraf : “De inspec­teurs konden nog net op tijd wegsprin­gen”

In december 2020 reed een 60-jarige wildcrossers in een fuik die enkele inspecteurs van Natuur en Bos in natuurgebied Vossenberg in Dilsen-Stokkem hadden opgezet. Hij weigerde echter te stoppen en gaf zelfs gas toen een van de inspecteurs zijn spatbord vastgreep. Dat komt hem nu duur te staan. Ook zijn drie mede-crossers krijgen een stevige rekening gepresenteerd.