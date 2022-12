“Ik dacht dat het een vos was”: jager die Ken (31) doodschoot, blijft aangehouden

De 48-jarige jager die metaaldetectist Ken Moons (31) afgelopen weekend doodschoot, blijft door de onderzoeksrechter aangehouden voor doodslag. B.F. dacht naar eigen zeggen dat het slachtoffer een vos was, waarop hij een kogel afvuurde. Dat deed hij wel niet reglementair: het schot werd allicht gelost toen het donker was, wanneer er niet meer mag worden geschoten.

Zaterdagavond, zo rond een uur of acht. Volgens verklaringen van de jager B.F., een 48-jarige man uit Rijkevorsel, was hij op dat moment op observatie in de velden van Rutten bij Tongeren. Op zoek naar vossen, die in dat gebied talrijk aanwezig zijn. De jager kent de streek goed, want hij groeide er op. Hij heeft zijn licentie en is aangesloten bij een plaatselijke jagersgroep.

Kogel van jager

Wanneer de jager op een gegeven moment denkt een vos te hebben gespot even verderop in de velden, neemt hij zijn geweer. Hij vuurt een kogel af. “Maar ik dacht dat ik het dier niet had geraakt”, verklaart hij later aan de speurders. B.F. zou vervolgens niet dichterbij zijn gaan kijken. Hij vertrok even later terug naar zijn huis in de Antwerpse Kempen.

Zo’n 38 uur later, op maandagmorgen, werd plots het lichaam van de 31-jarige Ken Moons uit Tessenderlo ontdekt door een boer toen hij wilde controleren of een grenspaaltje van zijn akker nog in het veld stak. Hij ontdekte het lichaam van de jongeman naast een metaaldetector. Het slachtoffer leek om het leven te zijn gekomen door een kogel. Een kogel die uiteindelijk afkomstig bleek te zijn van de jager. De 48-jarige man werd daarvoor woensdag opgepakt in zijn woning en ondervraagd door het parket. De speurders namen ook het bewuste jachtgeweer in beslag.

KIJK. De boer die het lichaam vond, getuigt in VTM NIEUWS over wat hij aantrof

Jachtongeluk?

Volgens verklaringen van de verdachte wist hij niet dat hij de man geraakt had. De twee zouden elkaar ook niet kennen. “Er is geen link tussen beide personen”, zegt raadsman Philip Daeninck. “Er was geen enkele intentie om die jongeman te doden. Wat hem betreft is het een jachtongeluk. Mijn cliënt is dan ook volledig onder de indruk van de feiten. Dit had hij nooit gewild.” De jager wordt door andere hobbyisten bovendien omschreven als een “ervaren jager” en een “degelijk persoon”.

De jager wordt op dit moment aangehouden voor doodslag, wat betekent ‘gedood met het oogmerk om te doden, maar zónder voorbedachten rade’. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek moet nog verder onderzocht worden of de twee elkaar effectief niet kenden, zodat de kwalificatie ‘moord’ - wél met voorbedachten rade - kan worden uitgesloten. De 48-jarige man, die een vrouw en kinderen heeft en voorts werkzaam is in een andere sector, zou die avond alleen op pad zijn geweest. Wat hij voor en na de feiten heeft gedaan en met wie hij die dag contact heeft gehad, moet nog worden uitgezocht.

Volledig scherm Ken Moons. © RV

Donker

Alles wijst erop dat hij wel één grove fout heeft gemaakt. Zo is het volgens de regel van de jacht niet toegestaan te gaan jagen wanneer het buiten donker is - wat om 20 uur afgelopen zaterdagavond wél het geval was. “Tussen zonsondergang en -opgang mag niet worden gejaagd”, zegt Rudi Van Decraen van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Met uitzondering op reebokken, waar het tot een uurtje voor en na daglicht wel nog mag.”

“Het is de logica zelve dat er dan niet wordt gejaagd, want in de donkerte kan je amper iets zien”, zegt Van Decraen nog. “Het is gewoonweg te gevaarlijk. Met behulp van warmtebeelden en nachtzicht zou dat wel lukken, maar zoiets is in Vlaanderen alleszins nog niet van toepassing.” Volgens zijn eigen verklaring was de jager niet zozeer op jacht, maar wel op observatie zonder de bedoeling die dag te schieten. Tot hij toch een vos zag bewegen, en alsnog een kogel afvuurde.

De verdachte blijft zeker in de cel tot dinsdag. Dan volgt de raadkamer, waar verder beslist wordt over zijn aanhouding. “Mijn cliënt verleent zijn volledige medewerking aan het verdere onderzoek”, zegt Daeninck nog kort. “Hij wordt gesteund door familie en vrienden.”