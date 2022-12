Houthakseldam moet modderstroom in Tongerse deelgemeenten voorkomen

De Neremstraat, de Achterstraat en de Servatiusweg in Nerem, op de grens met Vreren, worden regelmatig getroffen door modderoverlast die komt van de Vrinksesweg en de hoger gelegen landbouwpercelen. Daarom legde de stad Tongeren in 2021 al een tijdelijke erosiedam uit strobalen aan. Ook in Diets-Heur kregen inwoners al vaker met modder te maken na hevige regenval en werd het probleem aangepakt met onder andere erosiedammen die de modder tegenhouden en zo voorkomen dat de dorpen zelf overspoeld worden.

“De afgelopen jaren hebben we meerdere inspanningen geleverd in de bestrijding van wateroverlast. Zo werden er erosiebestrijdingswerken uitgevoerd in Berg, Diets-Heur en Sluizen”, vertelt burgemeester Patrick Dewael. “Vorig jaar werd Nerem nog getroffen door het noodweer. Om de wateroverlast aan te pakken op korte termijn hadden we op de Vrinkseweg een tijdelijke erosiedam uit strobalen aangelegd. Nu bieden we een definitieve oplossing door een houthakseldam te bouwen. We sloten hiervoor een overeenkomst af met de lokale landbouwer. De samenwerking met landbouwers is heel belangrijk omdat alle maatregelen vrijwillig zijn.”