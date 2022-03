GXO Logistics opent distributiecentrum in Tongeren en creëert 100 nieuwe banen: “Nog 130.000m² extra op de planning”

TongerenEen eerste distributiecentrum van 20.000m², nog 130.000m² op de planning en minstens 100 nieuwe jobs om mee te starten: GXO Logistics is bezig met België en Nederland verder te veroveren en doet daarvoor grote inspanningen in Tongeren. Sinds het begin van dit jaar is op bedrijventerrein Tongeren-Oost het eerste deel van de nieuwe distributiecampus geopend.

In het voorjaar van 2021 startte - toen nog - XPO Logistics met de bouw van een gloednieuw, duurzaam distributiecentrum in Tongeren. “Amper enkele maanden later splitste GXO zich af van XPO als wereldspeler in transport- en logistieke oplossingen en nog een tijd later, in het begin van 2022, hebben we de nieuwe locatie in Tongeren geopend”, zegt Managing Director van GXO in België en Nederland, Luc Laurijssens.

Duurzaam

Het distributiecentrum is het zevende van GXO in België en heeft een oppervlakte van 20.000m². “We gaan ons hier focussen op e-commerce oplossingen en het beheer van reserveonderdelen”, gaat Laurijssens verder. “En deze locatie is slechts het begin van een grote campus van 150.000m² op het bedrijventerrein Tongeren-Oost. In de eerstvolgende fase creëren we een tweede bijbouw van nog eens 20.000m², allemaal met duurzaamheid als uitgangspunt. Onze nieuwe gebouwen zijn volledig fossielvrij en er is geen CO2-uitstoot, iets wat we als bedrijf hoog in het vaandel dragen”, klinkt het. “Zonnepanelen, ledverlichting, een warmtepomp, de opvang van regenwater en andere slimme technologieën zorgen voor een distributiecentrum dat klaar is voor de toekomst.”

Volledig scherm Managaging Director GXO België en Nederland, Luc Laurijssens. © GXO

Strategische ligging

“Onze keuze viel op Tongeren door de strategische ligging van de stad. Het distributiecentrum bevindt zich nu dicht bij de binnenvaartterminals van Luik en Genk en de grens met Nederland en Duitsland. Tongeren ligt daarnaast ook vlakbij grote transportaders die grote logistieke voordelen bieden. Daardoor kunnen we hier de ideale uitvalsbasis voor GXO creëren om klanten toegang te bieden tot grote delen van Europa met dezelfde of volgende dag leveringsdienst”, aldus Laurijssens.

“En bovendien willen we met GXO heel wat nieuwe banen creëren in Tongeren. Onze omzet in België en Nederland is de afgelopen jaren verdriedubbeld, een teken dat we sterk groeien en dat er potentieel is in deze regio. In eerste instantie zitten we nu aan 100 extra werknemers die het distributiecentrum draaiende houden. Maar in de toekomst zullen daar zeker nog jobs bijkomen”, besluit Laurijssens.