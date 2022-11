Groen Tongeren en Borgloon lanceren fusiebevraging voor inwoners

“We doen dit omdat we participatie belangrijk vinden. Dat zit in het DNA van onze partij. Het gaat immers over de toekomst van onze twee gemeenten. En de stem van de inwoners moet gehoord worden”, zegt Ruben Stassen, gemeenteraadslid Groen Tongeren. “Het beloofde participatietraject werd uiteindelijk een infomoment met een wel erg hoge drempel tot deelname. Geïnteresseerden moesten zich vooraf inschrijven en vragen mochten enkel vooraf worden ingediend. Er schreven uiteindelijk in Tongeren 172 personen in waarvan er 150 kwamen opdagen. In Borgloon nam zo’n 100 personen deel. Voor de toekomstige fusiegemeente met 41.000 inwoners komt dat neer op een participatiegraad van 0.6% . Dat is voor ons veel te weinig.”