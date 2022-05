Gijzelaars van voor moord veroordeelde Tongenaar riskeren 8 jaar cel: “Gevangengehouden? Hij is gewoon gevlucht.”

Tongenaar Patrik P. (51) is geen onbesproken blad. In 2007 werd hij veroordeeld tot 25 jaar cel voor de moord op de ex-man van zijn minnares. Na zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling zette hij samen met een voormalige celgenoot uit Engeland in mei 2016 vanuit zijn transportbedrijf in Tongeren een grootschalige, internationale drugshandel op. In omgebouwde trailers en diepladers voerde hij 22 drugstransporten uit naar Engeland, goed voor 1,5 ton cocaïne en heroïne en een opbrengst van ruim een half miljoen euro. In juni 2019 werd hij daarvoor veroordeeld tot tien jaar cel en een boete van 40.000 euro.