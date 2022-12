Geurtocht in Gallo-Romeins Museum keert terug tijdens kerstvakantie

De geurtocht is er de hele kerstvakantie lang van 24 december tot en met 8 januari 2023. Het museum is gesloten op maandagen, Kerstdag en Nieuwjaar. De toch is ideaal voor kinderen tussen 7 en 12 jaar, maar kan ook door jongere deelnemers gedaan worden mits begeleiding. Deelname is inbegrepen in de toegangsprijs, maar reserveren wordt wel aanbevolen. Meer info vind je via www.galloromeinsmuseum.be.