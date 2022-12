Geschiedenis van Lauw in gratis boekje voor inwoners gegoten

Het idee voor een eigen boekje rond de geschiedenis van een Tongerse deelgemeente ontstond in 2020 toen de Open Monumentendag rond Rutten niet kon doorgaan door corona. Elk jaar wordt tijdens de Open Monumentendag een ander dorp of monument in de kijker gezet en om Rutten toch in de spotlights te zetten, maakte het stadsarchief een boekje over de geschiedenis van het dorp. Alle Ruttenaren kregen het boekje gratis in hun brievenbus.