Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Tongeren vandaag

Na de smurfen heeft nu ook het meest besproken dier van Limburg een eigen taart: “De wolf is voortaan een streekpro­duct”

De smurfentaart, al 46 jaar wereldberoemd in Limburg en verre omstreken, heeft sinds deze week een bijzondere opvolger. Anderhalf jaar werkte bakker Etienne Wils (73) aan het recept van zijn ‘wolvenbrood’ en ‘wolventaart’. “Ik weet dat de aanwezigheid van de wolf hier omstreden is, maar ik vind het een van de mooiste dieren in de natuur.” Wij gingen alvast proeven.