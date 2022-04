Geldboete en dierenverbod voor Tongenaar die schaap slachtte om woning in te wijden

Op 24 mei 2020 slachtte de Tongenaar een schaap door het de keel over te snijden met een keukenmes. Enkele agenten troffen het dier aan nadat het was opgehangen onder een afdak van de pas gekochte woning. In de tuin liepen toen nog drie lammetjes rond.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de man dat hij het de traditie was in zijn thuisland om bij een grote investering een schaap te slachten en het bloed en vlees te verspreiden onder de familie. De man was geschrokken toen er ineens enkele agenten bij hem aanbelden en hem informeerden dat het onverdoofd slachten van dieren in ons land verboden is. De drie lammetjes die in de tuin rondliepen waren gekocht zodat zijn kinderen ermee konden spelen. Omdat de dieren nog geen hok hadden stond de man ze vrijwillig af.