Gallo-Romeins Museum zet depot open tijdens Archeologiedagen

Tongeren Tongerse jongeren zetten zomer vroeg in op Pre-Sum­mer Party in Hal P

Alle leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs zijn vrijdag in Tongeren uitgenodigd voor de eerste Pre-Summer Party in Hal P. Op die manier kunnen ze zich nog eens volledig uitleven na twee coronajaren. Elke leerling krijgt zijn of haar inkomkaart via de school.

12 mei