Gallo-Romeins Museum toont Griekse en Romeinse beelden in kleur tijdens nieuwe expo

De expo heeft één doel: het stereotype idee bijstellen dat standbeelden in de oudheid wit waren. In die tijd waren het immers bont gekleurde beelden en niet de witte antieke beelden die we tegenwoordig kennen. Tientallen beelden zullen in het Gallo-Romeins Museum dus in kleur te zien zijn.

Reconstructies

De expo komt tot stand in samenwerking met de Liebieghaus Skulpturensammlung in Frankfurt (Duitsland). Dat museum ontwikkelde de tentoonstelling ‘Goden in Kleur’, die sinds 2003 de wereld rondreist. De bezieler is dr. Vinzenz Brinkman, conservator van de afdeling klassieke oudheid van de Liebieghaus Skulpturensammlung. Tot midden maart zijn de reconstructies nog te zien in het Metropolitan Museum of Art in New York (VS).