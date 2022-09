Gallo-Romeins Museum organiseert nocturne met livemuziek van Limburgse pianist

In de expositie ‘Imperium Romanum – Het Romeinse Rijk door de lens van Alfred Seiland’ zijn 150 werken te zien van de internationaal gerenommeerde fotograaf. Het Gallo-Romeins Museum nam tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling contact op met de Limburgse pianist Wouter Dewit en vroeg hem om zich te laten inspireren door de fotografie van Seiland en een passende soundscape te componeren. De opname daarvan is sinds de opening te horen in de zalen. Op zaterdagavond 22 oktober brengt hij zijn pianospel live. Een avond lang kunnen bezoekers genieten van zijn optreden terwijl ze in alle rust de expositie bezoeken.