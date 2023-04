Gallo-Romeins Museum brengt kijktocht terug voor jonge bezoekers

Frituur King's Place opent in nieuw pand na dubbele brandstich­ting: “Of ik nu geen schrik heb? Helemaal niet”

King’s Place, de frituur die twee maanden geleden twee keer door brandstichting werd getroffen, is uit zijn assen verrezen. De zaak heeft nu een nieuw adres in de Nieuwstraat. “Het is snel gegaan, maar als ondernemer moet je nu eenmaal doorgaan”, vertelt uitbater Ronny Lambrechts.