Féline maakt vrouwelijk viergeslacht compleet

Stagiair (23) die met hand in plooibank vast komt te zitten, krijgt 205.000 euro schadever­goe­ding

Een jongeman uit Bilzen die vijf jaar geleden stage liep bij een metaalverwerkend bedrijf in Diepenbeek heeft in de rechtbank een forse schadevergoeding gekregen. Zijn hand raakte zwaar verminkt in één van de machines. Daar draagt het bedrijf nu de verantwoordelijkheid voor.