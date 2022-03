Ex-werkneemster doet boekje open over Tongers woonzorgcentrum: “Twee bitterballen als avondeten en luiers rond wonden zijn slechts topje van de ijsberg”

Tongeren“Als verpleegkundige in een woonzorgcentrum wil je de bewoners de allerbeste hulp en zorg bieden, maar ik was gewoon beschaamd", steekt de 35-jarige Naomi van wal die tot voor kort in De Kleine Kasteeltjes in Tongeren werkte. Het woonzorgcentrum is één van de duurste van Limburg maar heeft wel een plek op de zwarte lijst van Agentschap Zorg en Gezondheid. “En dat is niet onterecht", klinkt het. “Eigenlijk hoop ik dat De Kleine Kasteeltjes moet sluiten.”