Elisabethwal en Eeuwfeestwal zijn autoluw tijdens Tungrirun

Tijdens de autoluwe zondag kan je genieten van allerlei activiteiten, zoals kijken naar de Tungrirun of een elektrische fiets testen op een speciaal parcours onder deskundige begeleiding. De lokale fietshandelaars geven je informatie over soorten elektrische fietsen. Ondertussen kunnen de kinderen het PUMP-parcours verkennen met hun fiets of rollerskates. Daarnaast kunnen ze zich uitleven op het springkasteel. Meer informatie over de autoluwe zondag in Tongeren vind je hier.